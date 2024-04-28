«Зенит» впервые за пять лет не забил в двух матчах подряд

Завершилась встреча 26-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом».

Матч прошёл на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий «бело-голубых» Константин Тюкаев.

Напомним, в прошлом туре «Зенит» на своём поле уступил «Рубину», пропустив два мяча.

В последний раз петербургский клуб не забивал в двух матчах подряд в августе 2019 года, когда сначала на своём поле сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), а следом уступил «Уфе» со счётом 0:1.

В настоящее время команда Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ, однако завтра лидером может стать «Краснодар», который на выезде сыграет против «Крыльев Советов».