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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» впервые за пять лет не забил в двух матчах подряд

28 Апреля 2024 • 21:18 Комментировать (2)
Динамо Москва
1:0
Зенит
окончен

Завершилась встреча 26-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом».

Матч прошёл на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий «бело-голубых» Константин Тюкаев.

Напомним, в прошлом туре «Зенит» на своём поле уступил «Рубину», пропустив два мяча.

В последний раз петербургский клуб не забивал в двух матчах подряд в августе 2019 года, когда сначала на своём поле сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), а следом уступил «Уфе» со счётом 0:1.

В настоящее время команда Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ, однако завтра лидером может стать «Краснодар», который на выезде сыграет против «Крыльев Советов».


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Комментарии (2) Все комментарии
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TEREX
28 Апреля 2024 в 21:38
симак ты настаяшый фискультурник..)) ни пазорь культурнаю сталицу..свали па тихаму..)) мы скажым тибе спасиба и памашым ручкай..))
Alexs
28 Апреля 2024 в 21:35
Второе поражение кряду. Семак- имбицил конченый. Не тянешь ты на коуча. Забирай свои манатки и убирайся из Зенита
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