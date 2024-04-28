«Краснодар» в понедельник станет лидером РПЛ при одном условии

Чемпионская интрига в Российской премьер-лиге не просто вернулась, но серьёзно закрутилась. «Зенит», который некоторые уже поспешили короновать, проиграл два последних матча чемпионата – «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1).

Таким образом, в понедельник в РПЛ может смениться лидер. «Краснодар» поднимается на первое место в турнирной таблице при своей победе в гостях у «Крыльев Советов».

Если «Краснодар» сыграет в Самаре ничью, то при равенстве очков (по 50) «Зенит» будет идти выше по дополнительным показателям.

Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» стартует 29 апреля в 13:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.