«Пари НН» пока не принял решение по Юрану

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о будущем Сергея Юрана на посту главного тренера команды.

Ранее появилась информация, что нижегородский коллектив решил уволить Юрана после разгромного поражения от «Ахмата» (1:5).

«Есть ли уже решение по Юрану? Пока нет свежей информации. Совет директоров еще не решил», — заявил Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

На данный момент «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 28 набранных очков. Стоит сказать, что подопечные Сергея Юрана проиграли шесть последних матчей РПЛ подряд.