Смолов заработал дисквалификацию

В воскресенье вечером отношения на футбольном поле «ВТБ Арены» в рамках двадцать шестого тура Российской премьер-лиги выясняли «Динамо» и «Зенит». В концовке встречи жёлтую карточку получил опытный нападающий московской команды Фёдор Смолов. Для футболиста это предупреждение стало четвёртым в текущем чемпионате России. Таким образом, следующий матч Смолов будет вынужден пропустить по причине автоматической дисквалификации.

Следующий матч Премьер-лиги «Динамо» проведёт в воскресенье, 5 мая, - против «Сочи» на своём поле. Марцел Личка рассчитывать на Фёдора Смолова не сможет.