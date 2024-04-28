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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов заработал дисквалификацию

28 Апреля 2024 • 21:12 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
05.05 16:30

В воскресенье вечером отношения на футбольном поле «ВТБ Арены» в рамках двадцать шестого тура Российской премьер-лиги выясняли «Динамо» и «Зенит». В концовке встречи жёлтую карточку получил опытный нападающий московской команды Фёдор Смолов. Для футболиста это предупреждение стало четвёртым в текущем чемпионате России. Таким образом, следующий матч Смолов будет вынужден пропустить по причине автоматической дисквалификации.

Следующий матч Премьер-лиги «Динамо» проведёт в воскресенье, 5 мая, - против «Сочи» на своём поле. Марцел Личка рассчитывать на Фёдора Смолова не сможет.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов

Новости по матчу

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