«Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место

«Динамо» и «Зенит» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 26-го тура РПЛ состоялся 28 апреля на стадионе «ВТБ Арена».

Второй раз подряд у «Зенита» в расписании «золотой» матч. Обыграли «Краснодар» в гостях и вроде обеспечили себе необходимый отрыв, но растеряли всё в игре с «Рубином». Теперь снова выезд к одному из главных преследователей – матч против «Динамо» в гостях, который Семак доверил стандартному отряду: Вендел, Мостовой, Артур, Кладиньо, Кассьерра. Личка тоже экспериментировать не стал, в атаке вышли Карраскаль, Фомин, Чавес, Нгамалё и Тюкавин.

Стартовые составы без сюрпризов, стартовые минуты – тоже. Хозяева провели пару позиционных атак, накатившись сначала по флангу Скопинцева, потом по противоположному. Но прошло минут десять, и «Динамо» вдруг стало оседать к своим воротам, а «Зенит» захватывал территорию всё больше и больше. Первый момент пришёл со стандарта: Клаудиньо подал к линии вратарской, от спины Фернандеса мяч отскочил к Кассьерре, пробившем метров с пяти. Откровенно спас Шунин, вытянувшийся в струнку.

«Зенит» и далее владел мячом две трети игрового времени, зажимал «Динамо» у штрафной площади, но за час игры больше ничего не создал. А этот удар в створ ворот так и оставался единственным для питерцев. «Динамо» к этому временному отрезку подошло с таким же достижением, матч лидеров получался максимально закрытым, рисковать никто не хотел. Когда москвичам давали мячом владеть, происходило всё это у центрального круга. Атаковать хозяева будто боялись.

Нулевая ничья уже виделась максимально закономерным исходом матча, к ней всё и катилось. Но усталость сказалась, в последней трети матча свободных зон стало гораздо больше. Личка выпустил Бителло вместо Чавеса и «бело-голубые» задвигались побыстрее, поинтереснее, а Семак за 15 минут до конца матча сделал аж тройную замену: Сергеев, Алип и Мантуан вышли вместо Артура, Караваева и Мостового. Такая перестановка должна была добавить свежести, но лишь внесла сумбура.

«Динамо» же совсем скоро счёт открыло. Подача со стандарта, заработанного как раз Бителло, пошла на правый край штрафной площади, оттуда Бальбуэна скинул мяч на линии вратарской. Первым касанием Тюкавин не попал, но быстро сориентировался и протолкнул мяч мимо Кержакова – 1:0.

Вот и всё. В оставшиеся минуты основного времени и пять дополнительных «Зенит» устроил что-то отдалённо похожее на навал, но даже опасным моментом этот отрезок не увенчал. Действующий чемпион проиграл «Динамо» и подпустил «бело-голубых» на расстояние в три очка. А уже завтра «Зенит» может потерять лидерство.