Маслов оценил шансы «Спартака» на третье место

Защитник «Спартака» Павел Маслов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Локомотивом».

- «Спартак» набрал три очка. Довольны результатом?

- Когда выигрываешь, много позитивных моментов. На теории разберем, что не получилось. Мы сегодня пропустили. Но в любом случае рады победе в московском дерби.

- Сегодня в обороне «Спартака» было непривычное сочетание.

- Для нас это действительно новое сочетание. Мы никогда так не играли. Я, Чернов, Рябчук, Зобнин… Мы с Рябчуком вообще пропустили много времени, но вышли и сыграли.

- Есть ощущение, что Слишкович и дальше будет использовать этот вариант в обороне, или это из-за ротации исключительно под Кубок?

- Мы этого не знаем. Тренер решил так, и мы благодарны ему за минуты, проведенные на поле. Новый тренер – это всегда шанс проявить себя. Для меня многое поменялось, начиная с тренировочного процесса и отношения, и заканчивая тем, что появились минуты. Я максимально благодарен Слишковичу.

- Как расцениваете шансы «Спартака» занять третье место?

- Мы идем от матча к матчу. Следующая игра у нас с «Динамо» в Кубке, потом будет «Краснодар». Все матчи будут важными и сейчас ни к чему рассуждать, какое место мы займем в итоге. Постараемся выиграть каждую встречу, будь то Кубок или чемпионат.

- В Кубке цель «Спартака» - победа?

- Я не могу сказать, что какой-то турнир для нас более важен, а какой-то - менее. Такого нет. Для нас принципиален максимальный результат во всех турнирах.

Елена Григорьевская