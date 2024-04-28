Тюкавин забил в пятом матче подряд

В эти минуты «Динамо» принимает на своём поле «Зенит» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

На данный момент столичный клуб ведет в счете – 1:0. Автором единственного точного удара стал форвард Константин Тюкавин.

Этот мяч позволил 21-летнему футболисту продлить голевую серию до пяти матчей с учетом всех турниров. Всего на счету Тюкавина 15 голов и девять результативных передач в 33 сыгранных встречах.

Следить за всеми событиями матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Зенитом» вы можете в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.