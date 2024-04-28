Медина высказался о победе над «Локомотивом»

Хесус Медина, игрок «Спартака», дал свой комментарий после победы над «Локомотивом».

«Красно-белые» и «железнодорожники» проводили матч в рамках 26-го тура РПЛ на стадионе «Лукойл-Арена», хозяева одержали победу со счётом 3:2. Медина вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом.

- Мы провели хороший матч и заслужили победу. Нужно продолжить успешную серию в следующих матчах. Для этого поправим немного дела в защите, ряд других моментов, - приводит слова Медина пресс-служба столичной команды.

Команда Владимира Слишковича после этой победы обошла «Локомотив» в турнирной таблице, в активе «Спартака» теперь 42 очка и четвёртая строчка в РПЛ.

Медина, выступающий за «Спартак» с лета прошлого года, в этом сезоне провёл в РПЛ 21 матч, забил пять мячей и сделал один ассист.