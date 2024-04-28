Тюкавин открыл счёт в матче «Динамо» - «Зенит»

В главном матче 26-го тура Премьер-лиги «Динамо» принимает «Зенит». Игра получилась напряжённой и боевой, ведь цена каждой ошибки чрезвычайно высока. Только на 77-й минуте был открыт счёт. Высокий навес к правому углу вратарской, там Фабиан Бальбуэна головой сыграл в центр, и неприкрытый Константин Тюкавин вторым касание послал мяч в сетку мимо вратаря.

1:0 у нас, «Динамо» идёт на третьем месте, уступая «Краснодару» два очка и лидирующему «Зениту» - три. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.