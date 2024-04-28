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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» потерял Караваева в матче с «Динамо»

28 Апреля 2024 • 20:54 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Зенит
2-й тайм

В воскресенье «Зенит» проводит важный матч Российской премьер-лиги против «Динамо». По ходу второго тайма при счёте 0:0 рулевому питерской команды Сергею Семаку пришлось делать перестановку в составе. Дело в том, что травму получил защитник «сине-бело-голубых» Вячеслав Караваев.

Следить за заключительным отрезком матча чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Если «Зенит» не сможет обыграть «Динамо», то по итогам тура питерцы рискуют потерять первое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
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