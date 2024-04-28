Названы четыре кандидата на пост главного тренера «Пари НН»

Стали известны имена тренеров, которые могут возглавить «Пари НН».

Ранее появилась информация, что Юран уволен из нижегородского клуба, однако официального подтверждения пока не последовало.

По информации телеграм-канала «Инсайды от Карпа», на пост рулевого «Пари НН» претендуют Олег Василенко, Алексей Стукалов, Вадим Евсеев и Антон Хазов.

Напомним, «Пари НН» крупно проиграл «Ахмату» (1:5) в 26-м туре чемпионата России. Для команды Юрана это поражение стало шестым подряд.

В настоящий момент «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 28 очков после 26 матчей.