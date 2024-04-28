Шавло: «Смена тренера пошла «Спартаку» на пользу»

Экс-гендиректор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал смену тренера в столичном клубе.

Напомним, 14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля, назначив исполняющим обязанности Владимира Слишковича.

«Учитывая последние результаты «Спартака», можно сказать, что смена тренера пошла команде на пользу», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

По мнению эксперта, футболисты стали по-другому относиться к своему делу, и они с симпатией относятся к Слишковичу.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Слишковича 42 набранных очка.