Булыкин: «Спартак» победил за счёт хорошего настроя»

Дмитрий Булыкин, в прошлом защищавший цвета «Локомотива», высказался о матче, в котором «железнодорожники» уступили «Спартаку» в дерби.

Встреча прошла 28 апреля в рамках 26-го тура чемпионата России, футболисты «Спартака» оказались сильнее, одержав победу со счётом 3:2.

- «Спартак» победил за счёт хорошего настроя. Они хорошо выглядели физически и бежали в атаку. Конечно, и за счёт того, что использовали свои моменты, - сказал экс-игрок «железнодорожников» в интервью «Чемпионату».

В активе «Спартака» стало 42 очка и команда поднялась на четвёртое место в таблице, у «Локомотива» по-прежнему 41 балл, коллектив Галактионова теперь на пятой строчке.