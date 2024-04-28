Ещенко – о победе «Спартака»: «Видно, что пацаны раскрепощённые и на них меньше давят»

Андрей Ещенко дал свой комментарий о матче, в котором «Спартак» в родных стенах нанёс поражение «Локомотиву».

Игра прошла в воскресенье в рамках 26-го тура чемпионата России и завершилась победой «Спартака» со счётом 3:2.

- Видно, что пацаны раскрепощенные и на них меньше давят. Даже те, кто вышли, не играя долгое время, проявили себя достойно, - сказал бывший футболист «красно-белых» в интервью «Спорт-Экспрессу».

В активе команды Слишковича 42 балла, команда располагается на четвёртом месте в таблице чемпионата, «Локомотив», у которого 41 очко, идёт следом за «красно-белыми».