Чалов — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Балтикой»

Сегодня, 28 апреля, московский ЦСКА встретится на выезде с калининградской «Балтикой» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

Пресс-служба «армейцев» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче. Отметим, что в стартовый состав попал форвард Фёдор Чалов.

Полностью основной состав ЦСКА выглядит следующим образом: Акинфеев (вр), Келлвен, Лукин, Мойзес, Дивеев, Гайич, Зделар, Кисляк, Давила, Чалов, Мусаев.

Матч «Балтика» - ЦСКА должен начаться в 21:30 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на спортивном портале LiveResult.