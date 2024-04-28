Бонгонда: «Рад, что всё так закончилось»

Тео Бонгонда, футболист «Спартака», дал свой комментарий после матча с «Локомотивом» в 26-м туре РПЛ.

Напомним, встреча завершилась победой «красно-белых» со счётом 3:2. Бонгонда начал матч в стартовом составе, забил один гол и сделал ассист на партнёра. Благодаря этой победе «Спартак» теперь занимает четвёртое место в таблице чемпионата, «Локомотив» идёт шестым.

- Мы забили свои мячи, но соперник тоже мог отличиться. Я рад, что всё так закончилось. Я всегда готов играть, использовать свою возможность, - цитирует футболиста «Матч ТВ».

5 мая «Спартак» проведёт свой следующий матч – в рамках 27-го тура РПЛ команда Слишковича сыграет с «Пари НН».

28-летний Бонгонда в текущем сезоне РПЛ сыграл в 21 матче, в которых ему удалось забить шесть голов и отдать две голевые передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2027 года.