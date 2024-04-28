Митай рассказал, почему не получилось обыграть «Спартак»

Защитник «Локомотива» Марио Митай в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении от «Спартака».

- У «Локомотива» был шанс набрать очки. Почему не получилось этого сделать?

- Это обидное поражение, потому что я считаю, мы сегодня хорошо играли. Особенно в первом тайме. У нас были очень приличные игровые отрезки. Мы прессинговали, комбинировали, делали много передач. Проблемы были именно в завершающей стадии атак. Мы должны были использовать свои моменты, которых у нас было достаточно, чтобы забить. К сожалению, этого не произошло. Будем работать над этим.

- Как считаете, после этого поражения ваша команда выбыла из борьбы за третье место?

- Играть все равно нужно до последнего матча чемпионата. Это поражение ничего не отменяет. Будем продолжать бороться.

- «Спартак» является особым раздражителем для «Локомотива». Лично для вас тоже, или вам не принципиально?

- «Спартак» - крупнейший клуб России. Но я со всеми одинаково себя чувствую.

- Стартовый состав «Спартака» обновился чуть ли не на 90% по сравнению с предыдущим матчем. Это не удивило?

- Я не знаю, как «Спартак» играл с ЦСКА и в каком составе вышел.

- Кто сегодня был самым опасным игроком «Спартака»?

- У «Спартака» команда сильна сама по себе. Не могу кого-то выделить. Медина - неплохой футболист, у него есть хорошие качества. Но не могу сказать, что это что-то необыкновенное.

- Как вам новичок «Спартака» Угальде?

- Он хорошо играет. Как и вся команда.

Елена Григорьевская