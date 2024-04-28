Зобнин: «Если бы «Локомотив» вёл в счёте, тоже тянул бы время»

Роман Зобнин прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом».

Встреча 26-го тура РПЛ завершилась победой «Спартака» со счётом 3:2, Зобнин вышел на эту встречу с капитанской повязкой и провёл на поле весь матч.

- Открытая была игра, думаю, что болельщикам понравилась. Сулейманов сказал, что мы тянули время? Нечего ответить, все играют за очки, все хотят побеждать. Если бы они выигрывали, то делали бы то же самое, - сказал Зобнин в интервью «Матч ТВ».

«Спартак» благодаря трём очкам в дерби поднялся на четвёртое место в таблице, впереди коллектив Слишковича на выезде сыграет с «Пари НН», матч запланирован на 5 мая.