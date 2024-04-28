Мостовой: «Спартак» победил за счёт отсутствия Абаскаля»

Александр Мостовой, в прошлом выступавший за «Спартак», высказался о победе «красно-белых» в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Напомним, встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась победой команды Владимира Слишковича со счётом 3:2.

- «Спартак» обыграл «Локомотив» за счёт отсутствия Абаскаля. Была ничейная игра, просто «Спартаку» повезло чуть больше, - цитирует Мостового «Чемпионат».

В активе «красно-белых» 42 балла и четвёртое место в турнирной таблице, в следующем матче столичный коллектив в гостях сыграет с «Пари НН», матч пройдёт 5 мая.

«Локомотив» находится на пятой строчке РПЛ, набрав 41 очко.