Игнатов рассказал, что поменялось в «Спартаке» при Слишковиче

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о работе с Владимиром Слишковичем.

- Игра для «Спартака» складывалась удачно, но в концовке вы заставили понервничать болельщиков. Почему так произошло? Замены «Локомотива» сработали?

- Я бы не сказал, что мы упустили преимущество. На поле нервяка не ощущалось. Может, со стороны так показалось.

- Что поменялось в «Спартаке» при Слишковиче? Кажется, команда стала спокойнее.

- Возможно, мы немного выдохнули. Это дало нам уверенность. Думаю, на поле это видно. С таким количеством перестановок в составе игра команды не поменялась, и это принесло нам результат.

- Вы чувствуете, что появился шанс стабильно выходить в составе?

- Конечно, раз меня выпускают.

- Пошли разговоры, что Слишкович может стать новым Каррерой. Как относитесь к такому мнению?

- Слишкович – это Слишкович. Он нам помогает, дает указания, а мы стараемся на поле своей игрой помогать ему.

- Вам комфортно с ним работать? Хотели бы, что он остался на следующий сезон?

- Нас все устраивает.

Елена Григорьевская