Пономарёв: «Спартак» очень удивил

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о матче 26-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» на своём поле выиграли у «Локомотива».

Встреча, прошедшая на стадионе «Лукойл-Арена», завершилась победой «Спартака» со счётом 3:2.

- Хорошо сегодня сыграл «Спартак». И очень удивил. В матче с ЦСКА у него не было никакой игры, но сегодня он заблистал, - цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

Команда Владимира Слишковича набрала 42 очка и теперь занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет с «Пари НН», матч состоится 5 мая.