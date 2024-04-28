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Тихонов: «Тренер должен быть готов к «Спартаку» психологически»

28 Апреля 2024 • 20:05 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
05.05 19:00

Рулевой «Енисея» Андрей Тихонов высказался о возможном назначении в «Спартак».

«Тренер должен быть готов к «Спартаку» психологически. На это нужно время. Готов ли я к «Спартаку»? Сейчас я тренер «Енисея», — приводит слова Тихонова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, после поражения от «Сочи» руководство «Спартака» уволило Гильермо Абаскаля с поста главного тренера, назначив исполняющим обязанности наставника Владимира Слишковича.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 42 очка в 26 встречах. На данный момент отставание «красно-белых» от третьей позиции составляет два балла.

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