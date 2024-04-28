В «Локомотиве» не стали отвечать на вопрос о будущем Дзюбы

Дмитрий Ульянов, который является спортивным директором «Локомотива», не стал отвечать на вопрос, останется ли форвард Артём Дзюба в команде.

- Останется ли Дзюба в «Локомотиве»? Без комментариев, - цитирует Ульянова «РБ Спорт».

Дзюба является игроком «Локомотива» с прошлого года, его действующий контракт с «железнодорожниками» истекает по окончании текущего сезона, после чего футболист станет свободным агентом.

В текущем сезоне Артём Дзюба забил четыре гола и сделал четыре ассиста, проведя 26 матчей за московский клуб.

28 апреля «железнодорожники» уступили в гостях «Спартаку» (2:3), Дзюба появился на поле ближе к концу матча, но не сделал результативных действий.