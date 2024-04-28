Слишкович: «Надеемся увидеть Джикию в следующей игре»

Владимир Слишкович, который исполняет обязанности наставника «Спартака», ответил на вопрос о том, когда защитник команды Георгий Джикия вернётся в строй.

— У него есть маленькая травма. Думаю, об этом знают все. Надеемся увидеть его в следующей игре, — приводит слова Слишковича «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ближайший матч «Спартака» состоится 1 мая — соперником «красно-белых» станет «Динамо». Начало полуфинальной игры Кубка России Пути регионов запланировано на 18:00 по московскому времени.