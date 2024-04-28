Слишкович в стиле Абаскаля ответил на вопрос о схеме «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

Сегодня, 28 апреля, «Спартак» одолел у себя дома «Локомотив» (3:2) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Почему выбрал такую схему? Не спрашивайте. Если бы я знал, я бы сказал», — цитирует «Чемпионат» исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

При этом специалист заявил, что изменения связаны с невозможностью Дуарте играть из-за дисквалификации, а Бабича оставили, чтобы не усугубить его небольшую травму.

После победы над «Локомотивом» подопечные Слишковича забрались на четвертую строчку в РПЛ, имея в копилке 42 балла.

1 мая «Спартак» в гостях встретится с «Динамо» в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов, начало — в 18:00 по мск.