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Слишкович — о беспроигрышной серии «Спартака»: «Анчелотти уже трясётся»

28 Апреля 2024 • 19:14 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
05.05 19:00

Владимир Слишкович, который исполняет обязанности наставника «Спартака», поделился комментарием о беспроигрышной серии команды под его руководством.

«Я не проигрываю со «Спартаком»? Анчелотти трясется (смеется)», — цитирует Слишковича «Чемпионат».

Специалист признался, что сейчас не думает о своем будущем, а просто выполняет просьбу руководства, которое попросило его выжать максимум.  

Под руководством Слишковича «Спартак» одержал две победы и два раза сыграл вничью. В настоящий момент команда занимает четвертое место в РПЛ, набрав 42 очка.

1 мая «Спартак» встретится на выезде с «Динамо» в рамках полуфинального матча Кубка России Пути регионов. Начало поединка запланировано на 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Слишкович

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