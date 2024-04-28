Слишкович — о беспроигрышной серии «Спартака»: «Анчелотти уже трясётся»

Владимир Слишкович, который исполняет обязанности наставника «Спартака», поделился комментарием о беспроигрышной серии команды под его руководством.

«Я не проигрываю со «Спартаком»? Анчелотти трясется (смеется)», — цитирует Слишковича «Чемпионат».

Специалист признался, что сейчас не думает о своем будущем, а просто выполняет просьбу руководства, которое попросило его выжать максимум.

Под руководством Слишковича «Спартак» одержал две победы и два раза сыграл вничью. В настоящий момент команда занимает четвертое место в РПЛ, набрав 42 очка.

1 мая «Спартак» встретится на выезде с «Динамо» в рамках полуфинального матча Кубка России Пути регионов. Начало поединка запланировано на 18:00 по мск.