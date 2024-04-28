«Мы с ним поговорили»: Слишкович - о преображении Медины

Секретом успешной игры полузащитника «Спартака» Хесуса Медины в последних матчах является смена его позиции на поле, чему предшествовала беседа игрока с исполняющим обязанности главного тренера команды Владимиром Слишковичем. Об этом рассказал сам наставник «красно-белых».

«Мы с ним поговорили. Главное, чтобы была свобода в голове, не было негатива. Я поменял ему позицию. Моё мнение - это его позиция», - цитирует боснийского специалиста «Чемпионат».

В последних трёх матчах Медина забил три мяча. Сначала он оформил дубль в ворота «Ростова», что, по словам Слишковича, сильно ему помогло, а 28 апреля парагваец поразил ворота «Локомотива».