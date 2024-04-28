Слишкович заявил, что Кубок России не является приоритетом для «Спартака»

По словам Владимира Слишковича, Кубок России не находится для «Спартака» турниром номер один.

- Нет, Кубок не приоритет, приоритет в том, чтобы выигрывать каждый матч. При выборе состава на матч с «Локомотивом» я не думал о Кубке. Результат показал, что я был прав, - цитирует Слишковича «Матч ТВ».

Слишкович тренирует «Спартак» с середины апреля, после того, как с поста главного тренера «красно-белых» был уволен Гильермо Абаскаль. «Спартак» набрал 42 балла и находится на четвёртой строчке в РПЛ. В следующем туре московский клуб сыграет в гостях против «Пари НН», матч пройдёт 5 мая.