Слишкович: «Я всегда говорил, что у «Спартака» впереди есть очень быстрые игроки»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Во втором тайме был интересный эпизод, когда к вам подходил Роман Зобнин и о чем-то говорил. Обычно тренер подзывает капитана, но тут была обратная ситуация.

- Был момент с Пашей Масловым. Он чувствовал травму, заболела нога, и он просто пришел мне это сказать.

- «Спартак» лидирует по числу голов в контратаках. Теперь их 15. Чем можно объяснить этот феномен?

- Это качество игроков. Я всегда говорил, что у «Спартака» впереди есть очень быстрые игроки, которые в контратаке могут доставить проблемы каждой команде.

- Хлусевич сегодня забил победный мяч. У него два гола в последних четырех матчах. Как объясните его преображение?

- Его спрашивайте, почему он начал забивать. Просто он пошел на левый фланг как вингер. Я знал, что он быстрый игрок и может помочь нам в контратаках. Просто так получилось, я очень рад за Хлусевича.

- Сегодня во многом игра была даже не за три, а за шесть очков, тем более что это прямой соперник в борьбе за высокие места. Говорит ли эта победа о том, что дорога к третьему месту стала чуть более простой?

- Не только поэтому. Я это сказал ребятам после игры. До матча не хотел говорить на эту тему, но факт в том, что мы отдыхали на день меньше и играли в четверг, а «Локомотив» - в среду. Когда календарь такой, что ты играешь два матча в неделю, это очень важный момент. Поэтому эта игра очень важна, что мы победили.