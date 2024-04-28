Смородская объяснила, почему «Локомотив» не уволит Галактионова

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о работе Михаила Галактионова на посту наставника столичного клуба.

«Локомотив» совсем плох, но Галактионова не уберут из команды, так как у него сильные покровители. Даже после окончания сезона его не уволят», — заявила Смородская «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Галактионов не тянет уровень «железнодорожников», поэтому ему нужно идти в команду из середины таблицы.

28 апреля «Локомотив» проиграл в дерби «Спартаку» со счетом 2:3 и опустился на пятую позицию в турнирной таблице чемпионата России.

6 мая «Локомотив» сыграет на своем поле с «Ростовом». Начало встречи запланировано на 20:30 (мск).