Сарвели назвал Сочи рассадником вирусов

Отравление футболистов «Сочи» перед игрой с грозненским «Ахматом», вероятнее всего, действительно имело место, но отель в Грозном, в котором проживали игроки, может быть не при чём. Об этом заявил в интервью «Чемпионату» полузащитник «Локомотива» Владислав Сарвели, ранее выступавший за клуб с Черноморского побережья.

«Я был в Сочи, и у меня там тоже было такое отравление. В Сочи рассадник вирусов, поэтому так», - сказал Сарвели.

Напомним, что футболистам «Сочи» стало плохо после обеда в грозненском отеле, перед игрой с «Ахматом». Сочинцы пытались перенести встречу, однако в РПЛ не увидели для этого оснований. В итоге «Ахмат» победил, а главный тренер гостей Роберто Морено раскритиковал организацию чемпионата России, заявив, что проводить матч при таких обстоятельствах недопустимо.