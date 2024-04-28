Аршавин: «Чемпионская гонка никуда не делась»

Андрей Аршавин, бывший футболист петербургского клуба и сборной России, высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне.

- Чемпионская гонка никуда не делась, у «Зенита» в прошлом туре произошла осечка, дистанция сейчас всего в один балл. Любая команда может потерять очки. От сегодняшней игры против «Динамо» зависит очень многое, я не могу сказать, как матч закончится, - сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит», набравший 50 баллов. Сегодня команда Семака сыграет с «Динамо», которое занимает третье место с 44 очками в активе. На втором месте идёт «Краснодар» (49).