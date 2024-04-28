Червиченко: «Для «Спартака» даже пятое место будет подарком»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, может ли команда Владимира Слишковича бороться за попадание в топ-3 Российской премьер-лиги.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» обыграл на своём поле «Локомотив» - 3:2.

«Бороться за тройку можно, но объективно попасть невозможно. Хотя если всё будет залетать и в оставшихся матчах будут вратари, как у «Динамо» или «Ростова», тогда, конечно, возможно. Но если рассуждать рационально, то даже пятое место будет подарком для «Спартака», - цитирует Червиченко Metaratings.

На текущий момент «Спартак» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От третьего «Динамо» «красно-белые» отстают на два очка. Ближайший матч команда Владимира Слишковича проведёт в среду, 1 мая, - против «Динамо» в Кубке России.