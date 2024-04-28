Слишкович: «Горжусь ребятами, потому что они ещё один раз показали, что команда есть»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Сегодня матч намного веселее, чем против ЦСКА. Какие эмоции?

- Очень и очень важная победа для нас, особенно перед дерби в Кубке было очень важно выиграть сегодня против очень хороших игроков «Локомотива». Нам было понятно, что будет тяжело, но я могу только сказать, что ребята старались сделать все, что мы хотели. План игры был такой, мы знали, что будут моменты в поединке, когда будет надо защищаться низким блоком, но они прекрасно всё сделали. Конечно, получили два гола со стандартов, нам надо поработать над этим. Горжусь ребятами, потому что они еще один раз показали, что команда есть.

- Сегодня был наполовину новый состав относительно игры против ЦСКА. Вы в большей степени дали отдохнуть своим футболистам, или был расчет, что во втором тайме люди, имеющие больше отношения к основе, должны добавить?

- Нет, я всегда считаю, что каждый игрок «Спартак» здесь потому, что у него есть качества. Он может в любой момент играть. Я выбрал такой состав, потому что считал, что это лучший состав для нас на этот момент, и они это показали.

- Вы затронули тему пропущенных голов со стандартов. Сегодня были первые в сезоне голы в ворота «Спартака» после угловых, тем более сразу два. Какие мысли на сей счет?

- Это очень важный момент. Порой решают матчи одни стандарты, можно выиграть или проиграть из-за одного стандарта. Нам надо поработать над этим и показать ребятам где ошибки сделали. Конечно, чтобы таких моментов не было больше.