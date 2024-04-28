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Галактионов высказался об игре Дзюбы

28 Апреля 2024 • 18:55 Комментировать (1)

Наставник «железнодорожников» Михаил Галактионов оценил игру форварда Артёма Дзюбы.

В воскресенье «Локомотив» в гостях проводил матч со «Спартаком», встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «красно-белых». Дзюба появился на поле во втором тайме, но не отметился голевыми действиями.

- Почему Дзюба так сдал? Артём пропустил большое количество времени. Были отрезки матчи, когда его выход на поле не приносил никаких дивидендов. У нас сейчас быстрая и скоростная атака. Нас это устраивает, - передаёт слова Галактионова «Чемпионат».

Дзюба является игроком «Локомотива» с 2023 года, контракт нападающего с московским клубом действует до июня 2024 года. Ранее сообщалось, что в случае ухода из «Локомотива» Дзюба может рассмотреть вариант с продолжением карьеры в Китае, где воссоединится с Леонидом Слуцким.

В текущем сезоне в активе Дзюбы четыре гола и столько же ассистов на партнёров в 26 матчах за «Локомотив».


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Локомотив Москва Спартак Москва Артём Дзюба Михаил Галактионов ещё теги
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