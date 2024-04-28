Сарвели назвал задачу «Локомотива» на остаток сезона

Форвард «Локомотива» Владислав Сарвели ответил на вопрос о задачах команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Конечно, есть задача зацепиться за тройку. У каждого топ-клуба есть задача заканчивать как можно выше», — цитирует Сарвели «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний футболист появился на поле в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три ассиста.

На данный момент «Локомотив» находится на пятом месте в РПЛ. В копилке команды Михаила Галактионова 41 балл.

6 мая «железнодорожники» примут на своем поле «Ростов» в 27-м туре. Начало — в 20:30 по мск.