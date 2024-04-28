Галактионов: «Нам надо более сконцентрировано и собрано действовать в обороне»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Была целая цепочка ошибок. Нам надо более сконцентрировано и собрано действовать в обороне. Но опять же, моменты есть, уступая, старались контратаковать и наседать. Те замены, которые мы сделали, все оправдывали себя. И Сулейманов, и Сарвели отличились. Рифат тоже вышел очень хорошо.

- Можно ли назвать легким третий мяч «Спартака»? Быстрая контратака, как по нотам, буквально разыграли. Как противостоять этому?

- Ошибка в середине поля, не надо было играть через центр. Надо было делать ширину и оттуда пытаться довести до подачи. Мы сыграли авантюрно и нарвались на контратаку.

- Когда забил Сарвели, показалось, что «Локомотив» опять готов к какой-то великой концовке, их немало было уже в этом сезоне и в одну, и в другую сторону. Было ли ощущение, что можете додавить и как минимум 3:3 устроить?

- Конечно, было. В принципе, всё к этому шло. Мы наседали. У нас достаточно было динамики и агрессии, но не хватило последнего штриха в завершении. Мы сейчас ребятам сказали, что игра давалась, территориально и инициативой владели. Забили два мяча. В концовке немножко именно дожать, чтобы сравнять, последнего штриха нам не хватило. Будем работать и говорить о том, что такие моменты надо более дисциплинированно доигрывать.

- В концовке Дзюба вышел, но казалось, что не так много забросов в его сторону. Так ли это?

- Надо посмотреть, потому что по антропометрии у соперника были защитники недостаточно высокого роста, и нам показалось, что именно при фланговых доставках нужен был еще один высокорослый игрок. Именно туда более целенаправленных передач не получилось и такой остроты не принесло.