Галактионов высказался о судействе после матча со «Спартаком»

Рулевой «железнодорожников» Михаил Галактионов после матча со «Спартаком» дал свой комментарий по поводу судейства.

Встреча прошла 28 апреля и завершилась победой «красно-белых» со счётом 3:2, главным арбитром матча был Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

- Надо смотреть трактовки - Сильянова завалили в первом тайме. Наступ был - такой же момент, как поставили пенальти в матче с «Пари НН». Команда играла динамично, упрекнуть не в чем, - цитирует специалиста «Чемпионат».

Команда Галактионова с 41 баллом в активе идёт на пятом месте в таблице, впереди «Локомотив» ждёт матч против «Ростова», игра пройдёт 6 мая и начнётся в 20:30 по столичному времени.

«Спартак», набрав 42 очка, поднялся на четвёртую строчку в РПЛ, в следующем туре «красно-белые» будут играть с «Пари НН», матч пройдёт 5 мая.