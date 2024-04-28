Салихова высказалась после победы «Спартака» в дерби

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о победе команды над «Локомотивом» в московском дерби.

Напомним, что «Спартак» в родных стенах обыграл «Локомотив» со счётом 3:2. Это был матч двадцать шестого тура чемпионата России.

«Слишкович правильно делает, предоставляя возможность каждому игроку проявить себя. Надо вернуть атмосферу в команде, чтобы была здоровая конкуренция. Рада за Хлусевича, у защитника статистика лучше, чем у игроков группы атаки», - цитирует Салихову Metaratings.

Что касается Манфреда Угальде, то, по словам Салиховой, игру нападающего должен оценивать спортивный директор «Спартака».

Следующий матч «Спартак» проведёт в среду, 1 мая, - против «Динамо» на выезде в Кубке России.