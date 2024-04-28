«Спартак» снова не проиграл при Слишковиче

В воскресенье, 28 апреля, «Спартак» одолел на своём поле «Локомотив» в рамках матча 26-го тура чемпионата России.

Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:2. Авторами голов в составе «Спартака» стали Тео Бонгонда, Хесус Медина и Даниил Хлусевич.

Напомним, 14 апреля «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды, назначив исполняющим обязанности наставника Владимира Слишковича.

В новом должности босниец провел уже четыре матча, в которых его подопечные ни разу не проиграли. Напомним, ранее «Спартак» не пропустил на выезде от «Зенита» (0:0) и ЦСКА (0:0), разгромил в гостях «Ростов» (5:1) и одолел дома «Локомотив» (3:2).

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, отставая от третьей позиции на два очка.