Гендиректор «Спартака»: «Не хочу оценивать шансы на попадание в тройку, двигаемся дальше»

Олег Малышев, генеральный директор «красно-белых», не стал оценивать шансы команды на попадание в тройку чемпионата по итогам сезона.

Напомним, в воскресенье «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Локомотиву», дерби завершилось со счётом 3:2. Команда Владимира Слишковича набрала 42 очка и поднялась на четвёртую строчку в таблице чемпионата.

В следующем матче соперником «Спартака» станет «Динамо» в Кубке России, матч пройдёт 1 мая, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по столичному времени.

- Выиграли, двигаемся дальше. Не хочу оценивать шансы на тройку, мы двигаемся от игры к игре, - цитирует Малышева «Матч ТВ».

В РПЛ «красно-белые» в следующем туре встретятся с «Пари НН», матч пройдёт 5 мая в Нижнем Новгороде.