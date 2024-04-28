Семак исключил недонастрой в матче с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Казалось, что в матче с «Рубином» «Зенит» был недостаточно мотивирован и слегка ленив. Изнутри прокомментируйте, это правда так, как с этим бороться?

- Я думаю, всё упирается в результат, был бы положительный результат, этих разговоров бы не было. Естественно, после любого поражения все анализирую, почему так. Конечно, для нас очень важный момент эмоциональный, насколько хорошо в центре поля работают Клаудиньо и Вендел. Когда они заряжены и мотивированы, они ведут игру. Что касается матчей как с «Рубином», такие матчи бывали. Четыре года назад был такой же матч, где мы атаковали и атаковали, но два стандарта пропустили, когда был еще Курбан Бекиевич. Если не ошибаюсь, два мяча нам Сорокин забил. Очень похожий был матч. Как правило, такие матчи бывают в сезоне, даже при том при всем и нашей не лучшей игре не совсем логичный результат.

- Проблему недонастроя как причину вы не рассматриваете?

- Нет. С «Оренбургом», думаю, второй тайм мы провели гораздо хуже.

- Тем не менее, серия из трех последних матчей, где один гол вы забили. Самый низкий процент реализации голевых моментов у вас в этом периоде. Вы это анализировали? Как можно в короткий срок над этим сработать?

- В короткий срок никак. Главное - создавать моменты, а реализация рано или поздно придет. Что касается количества моментов, количества забитых мячей, команды, играя против нас, обороняются очень низко. Очень важно качество. Понятно, что игроки уровня того же Малкома или Кузяева, которые у нас были, добавляли креатива в атаке и очень много позволяли создавать.

- Такие разные у вас были матчи с «Динамо» по ходу сезона. Кубковое поражение здесь, реванш в Петербурге. Какой игры по рисунку вы сегодня ожидаете?

- Посмотрим. Я думаю, что «Динамо» примерно играет в один футбол, в одну тактическую схему с небольшими вариациями. Наша команда тоже всё время пытается играть в атаку. Ждем интересного футбола. Подготовились, посмотрим, как игра будет складываться.

- Тюкавин в составе «Динамо» - лучший по системе «гол плюс пас», даже обогнал Кассьерру, у которого отличные цифры. По нему можно отдельно играть?

- Прекрасный сезон у Константина, очень хороший игрок, талантливый, прекрасно открывается, может ассистировать, забивает достаточно много. Что касается игры по нему, я думаю, что играет вся команда, а не только Тюкавин. Достаточно интересная группа атаки. У каждого из игроков «Динамо» свои сильные качества, поэтому посмотрим, насколько мы сможем справиться с атакующим потенциалом соперника.