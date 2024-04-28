Губерниев: «Слишкович всё ближе, чтобы остаться в «Спартаке»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями о завершившемся дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках двадцать шестого тура Российской премьер-лиги.
Напомним, что «Спартак» обыграл «Локомотив» в результативном поединке на своём поле со счётом 3:2.
«Матч весёлый и безалаберный! Слишкович всё ближе, чтобы остаться в «Спартаке», как убирать то его? Хотя по стартовому составу вопросов много, особенно по игре в опорной зоне! А «Локомотиву» надо что-то делать, два забиваешь, но для ничьи этого не хватает», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.
«Спартак» на текущий момент занимает в РПЛ четвёртое место, а «Локомотив» - пятое.
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