Губерниев: «Слишкович всё ближе, чтобы остаться в «Спартаке»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями о завершившемся дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках двадцать шестого тура Российской премьер-лиги.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Локомотив» в результативном поединке на своём поле со счётом 3:2.

«Матч весёлый и безалаберный! Слишкович всё ближе, чтобы остаться в «Спартаке», как убирать то его? Хотя по стартовому составу вопросов много, особенно по игре в опорной зоне! А «Локомотиву» надо что-то делать, два забиваешь, но для ничьи этого не хватает», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Спартак» на текущий момент занимает в РПЛ четвёртое место, а «Локомотив» - пятое.

«Спартак» - лучшая команда сезона РПЛ по дерби Москвы