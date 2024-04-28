Из-за кого «Спартак» перестрелял «Локомотив» в дерби: кто из «красно-белых» провёл хороший матч, оценки

Оценки футболистам Владимира Слишковича

Ротация Слишковича знатно накинула вопросов перед матчем с «Локомотивом». Он и схему поменял, снова выступив в четыре защитника, он и исполнителей скопом перемешал. Бабич, Денисов, Хлусевич, Пруцев, Зиньковский, Мозес, Мартинс и Соболев остались на скамейке запасных. Добавьте дисквалифицированного Дуарте и получите «основной» состав «Спартака». Но тут Слишкович сыграл «вторым» и выиграл дерби.

Игра полна сумбура, масса ошибок в передачах, потерь в созидании, но победителей не судят. Так благодаря кому «Спартак» добыл три очка в московском дерби? Давайте разбираться по «красно-белым» персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 17:14, в створ – 7:8, угловые – 4:10. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Владимира Слишковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 5,5. Два пропущенных гола и два очень достойных сейва, а всего спасений у Максименко накопилось пять. Сложно обвинять вратаря в голевых ударах Сулейманова и Сарвели с пары метров, разве что на выходе можно было резче действовать. В остальном же Максименко провёл неплохой матч.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 6,0. Центр обороны тоже не назовёшь непроходимым плацдармом, «Локомотив» частенько поджигал панику на стандартах и в позиционных атаках, но индивидуально Чернво действовал неплохо. У него и пять (из пяти) точных длинных передач, и почти все единоборства выиграны – четыре из пяти.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 5,0. Неожиданное появление Маслова радикально картины не испортило. Играл сумбурно, в отбор почти не шёл, но и позицию не терял, держался своей зоны – был максимально скован тренерской установкой и собственной зажатостью. Это и позволяло форвардам «Локо» действовать резче, быстрее оказываться на мяче.

ОЛЕГ РЯБЧУК – 4,5. «Спартак» проиграл фланги, а первую ошибку уже на четвёртой минуте допустил Рябчук, упустивший Самошникова. Илья обязан был забивать, но банально промахнулся. А Олег игру свою не поправил – ни одного толкового подключения впереди, минимум отборов (один) и перехватов (ноль) у своих ворот.

РОМАН ЗОБНИН – 5,5. Опять Роман выходит правым защитником, опять встречает невероятного по силе оппонента. Пиняев первые полчаса, конечно, феноменально возил Зобнина, и оценка могла быть гораздо хуже, но далее врубился опыт Романа. Он и уставшего Пиняева закрыл, и пенальти заработал своим подключением на стандарт.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 3,5. Провальный матч Наиля, тут эксперимент Слишковича не удался. Вчистую проиграл центр поля, сфолил на Ненахове, заработав жёлтую карточку и стандарт для «Локо», после которого разогналась голевая атака. Проиграл верх Морозову, когда пошла скидка на первый гол. Замена Умярова напрашивалась ещё в перерыве.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 7,0. Отыграл на двух позициях – в опорной зоне и в центре обороны, везде добавив качества. Выдал филигранный кросс на Медину, создав второй гол «Спартака», а в оборонительных действиях был на порядок лучше Умярова, совершив четыре отбора.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,0. Два раза получил шикарную возможность пробить с линии штрафной площади. В первый раз невероятно затянул и после пары касаний пальнул мимо, второй раз – пробил ещё хуже. Даже когда отдал единственную острую передачу, Игнатов просто подсунул мяч разобравшемуся далее Угальде.

ХЕСУС МЕДИНА – 6,5. Совсем не получалась игра у Медины до того самого решающего полёта. Отлично открылся из глубины и замкнул кросс Литвинова, после чего ещё две обостряющие передачи сообразил, наконец полетели кроссы куда надо. Но и на концовку сил не осталось, поэтому был заменён.

ТЕО БОНГОНДА – 7,5. Гол и решающая голевая передача. Сегодня Бонгонда не блистал, но сделал много полезного. Он и первый момент создал, острой передачей отыскав Литвинова, и чаще всех в команде обострял (четыре ключевые передачи), и «выиграл» матч своим тонким пасом на Хлусевича в контратаке.

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – 5,0. Да переведите вы его уже в оборону! Манфред так любит опускаться в глубину, что на своей половине поля играет чаще защитников. В актив запишем три отбора и один опасный удар с линии штрафной площади, хотя тогда ему Игнатов подсунул мяч неудобно. Но всё остальное время Угальде просто не было впереди: мячи не цеплял, атакам никак не помогал.

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ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 7,0. Чётко реализовал свой момент, забив последний гол. И вообще, выход Даниила оживил фланг, вдрызг проигранный ранее.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.