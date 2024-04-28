Дзюба оценил работу Слуцкого в Китае

Артём Дзюба, нападающий «Локомотива», высказался о работе российского специалиста Леонида Слуцкого в Китае.

Напомним, Слуцкий является главным тренером клуба «Шанхай Шеньхуа».

- Как Слуцкий в Китае? Великолепно, - сказал Дзюба после матча со «Спартаком», проходя через микст-зону.

Напомним, Слуцкий тренирует китайский клуб с декабря прошлого года, на данный момент его команда лидирует в таблице чемпионата, набрав в 8 встречах 20 баллов.

В СМИ ранее сообщалось, что в случае ухода из «Локомотива» Артём Дзюба может перейти в команду Слуцкого. Контракт нападающего с «железнодорожниками» истекает ближайшим летом.