«Спартак» шесть лет не проигрывает дома «Локомотиву»

В воскресенье, 28 апреля, «Спартак» и «Локомотив» сыграли между собой в рамках 26-го тура чемпионата России. Победителем столичного дерби стала команда Владимира Слишковича.

Стоит сказать, что данная победа продлила домашнюю беспроигрышную серию «Спартака» до восьми матчей в противостоянии с «Локомотивом». Последний раз «железнодорожники» обыгрывали «красно-белых» на выезде в 2017 году, когда «Спартак» тренировал Массимо Каррера.

На данный момент подопечные Владимира Слишковича идут на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 26 матчах.