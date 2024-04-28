«Спартак» - лучшая команда сезона РПЛ по дерби Москвы

В воскресенье вечером «Спартак» порадовал своих болельщиков победой над «Локомотивом» в столичном дерби со счётом 3:2. Эксперты из Opta после игры составили турнирную таблицу текущего чемпионата по играм между московскими командами.

На первом месте этой таблицы располагается «Спартак» - в шести московских дерби сезона РПЛ команда набрала 12 очков (три победы, три ничьи).

Второе место у «Динамо» - 10 очков (три победы, одна ничья, два поражения).

Тройку замыкает ЦСКА с 6 баллами (одна победа, три ничьи, два поражения). Четвёртое место у «Локомотива» - 3 очка (три ничьи, три поражения).