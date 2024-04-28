Личка объяснил отсутствие в составе Бителло

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- В матче с «Оренбургом» ваша команда допустила много моментов у своих ворот, несмотря на победу. Как вы это проанализировали?

- Человек старается сразу анализировать, в самолете, когда мы летели домой, я поговорил с игроками, обсудили ошибки, где мы могли сыграть лучше. Сейчас быстро пролетело время, два дня анализировали матч. Сделали индивидуальные видеоразборы, двигаемся дальше.

- «Спартак» внес много изменений в состав в матче с «Локомотивом», тем самым сказав, что готовится к кубковому матчу с вами. Вы думали сегодня под Кубок сделать ротацию?

- Для меня это самый лучший момент чемпионата. Мне очень нравится Английская премьер-лига, там всегда играют в среду и воскресенье без проблем на протяжении 8 месяцев. Понятно, я могу сделать 2-3 ротации на игру, потому что футболисты - тоже люди, а не роботы, которые могут играть постоянно по 90 минут. С другой стороны, мы сегодня готовимся к «Зениту». А «Спартак»? Даже не знаю, как он сыграл, игру будем смотреть завтра, когда будет спокойнее.

- Сегодня нет Бителло, он все время был в старте. Почему он на скамейке?

- Бывают ситуации, когда от игрока ждешь лучшего выступления. Но, к сожалению, он проводил много игр всегда. Я чувствую, что он чуть-чуть устал, поэтому сегодня в середину поля я поставил Фомина, Диего Лаксальта и Луиса Чавеса. Но это не значит, что они сыграют по 90 минут. Могут выйти на 46-й, 60-й минутах другие игроки.

- Что-то можете использовать из того, что «Рубин» показал в Петербурге?

- «Рубин» и «Динамо» - две разные команды, две разные системы, мы будем стараться играть по-нашему.