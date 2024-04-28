«Спартак» не проиграл в 13-м дерби подряд

Сегодня, 28 апреля, «Спартак» принимал на своём поле «Локомотив» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча между московскими командами завершилась со счетом 3:2 в пользу «красно-белых».

Данный результат позволил «Спартаку» продлить свою серию в дерби до 13 матчей без поражений. Стоит сказать, что это лучшая серия «красно-белых» за последние 17 лет.

В настоящий момент «Спартак» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 42 набранных очка после 26 встреч.

В следующем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с «Пари НН» (5 мая).