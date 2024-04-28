«Спартак» переборол «Локомотив» в зрелищном матче с пятью голами

«Спартак» и «Локомотив» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 26-го тура РПЛ состоялся 28 апреля на стадионе «Открытие Арена».

Второе подряд московское дерби предстояло «Спартаку», на первое «красно-белые» много сил не потратили. Удивительно стерильным получился матч против ЦСКА, впервые с 2003 года завершившийся вничью. Теперь «красно-белые» принимали «Локомотив», наоборот устроивший лютую бойню посреди недели. «Железнодорожники» проигрывали «Пари НН» 0:2, но сумели вырулить на 3:2 с двумя голами в компенсированное время.

Слишкович удивил стартовым составом, по сравнению с прошлым дерби оставив в запасе Бабича, Хлусевича, Денисова, Пруцева, Мартинса и Соболева. У Галактионова же совсем без сюрпризов, как без сюрпризов была выстроена и игра «Локо». С первых минут «железнодорожники» играли первым номером – чуть острее и чуть активнее. Быстро мог открывать счёт Самошников, получивший мяч после прострела Пиняева и рикошета. В касание пробил Илья, но сильно промахнулся.

В этом был весь «Локомотив» - много атак, но ужас в завершении. Пиняев часто проходил Зобнина, однако никак не мог переработать это преимущество в опасный момент. Ещё больше хаоса порождало и огромное количество ошибок с обеих сторон. Глушенков прямым прострелом с углового чуть не направил мяч в створ, а Ньямси проиграл дуэль Бонгонда и не смог добавить нужное касание.

«Спартак» будто затих перед ураганным финишем тайма. Игнатов у дуги штрафной площади подсунул мяч Угальде, но Манфред сориентировался и классно пробил под перекладину. Лантратов перевёл мяч на угловой, однако именно с этого корнера случился удар Зобнина, в отставленную руку Сильянова. Рефери моментально указал на «точку», а Тео Бонгонда хладнокровно реализовал пенальти, пробив в правый угол – 1:0.

Ещё ярче начался второй тайм. «Локомотив», который за первый тайм наиграл на гол, наконец забил. Умяров снёс Ненахова, заработав перспективный стандарт. Глушенков опасно пробил под перекладину – Максименко потащил. И вот в ходе розыгрыша корнера пошёл навес на Морозова, тот скинул на Сулейманова, которому осталось поразить пустой створ – 1:1. Но ровно через пяти минут статус-кво был восстановлен: Литвинов мягким кроссом набросил мяч в центр штрафной площади, а одинокий Медина кивнул точно в цель – 2:1.

Мощнейший голевой темп взяли команды и не собирались сбрасывать педаль газа. «Локо» на стандарте не смог заработать пенальти, зато разогналась лихая контратака «Спартака». Тео Бонгонда в темп отдал на Хлусевича, тот вышел на рандеву с Лантратовым и чётко того перебросил – 3:1. «Локомотив» ответил через четыре минуты, организовав что-то похожее на навал. Опять подача, сумбур, скидка на Сарвели и удар под дальнюю штангу с отскоком от газона – 3:2.

Оголтелые атаки продолжились, но на концовку сил не осталось. Ошибок стало ещё больше, а точные удары исчезли. Даже выход Дзюбы ситуацию не изменил, «Локомотив» проиграл дерби «Спартаку».